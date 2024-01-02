Merit Lefkoşa Hotel’de 2024’ e büyüleyici karşılama

Yeni yılı misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlanan Merit Lefkoşa Hotel, yılbaşı özel eğlence programı ile tüm misafirlerine coşkulu bir gece yaşattı.Lobi’de piyano dinletisi ve şampanya kokteyl ile başlayan gecede; otelin roof’unda gerçekleşen Merit Lefkoşa Hotel özel eğlence programı ile yılı karşılamayı tercih eden misafirler, fasıl ekibininin muhteşem sahne performansı ve oryantal Dilaram ‘ın kıvrak danslarıyla 2024’ü coşkuyla karşıladılar.