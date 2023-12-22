KKTC Alevi Kültür Merkezi pazar günü anma etkinliği düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi, 1978 yılında Türkiye’nin Maraş şehrinde gerçekleşen ve tarihe "Maraş Katliamı" olarak geçen olayların 45. yıldönümünde yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenleyecek.



Alevi Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Aralık Pazar günü saat 18:00’de Cihangir kavşağındaki Cemevi ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilecek anma etkinliğinde, konuşmalar, şiirler, türkü ve deyişlerin okunması yanında, Türkiye ve Avrupa’dan gelen panelistlerin de katılacağı bir panel yer alacak.





Panelistlerin, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Has olacağı ve Maraş katliamını anma etkinliği vesilesiyle Kıbrıs’ta yaşayan Alevi toplumuyla bir arada olacakları kaydedildi.

