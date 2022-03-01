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KAYAD'ın Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi tamamlandı

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KAYAD’dan verilen bilgiye göre, ülkede uzun vadede “ev içi şiddeti tamamen yok etmeye katkı koymayı” hedefleyen projenin kapanış etkinliği Lefkoşa’da gerçekleştirildi

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KAYAD'ın Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi tamamlandı

KAYAD’ın, Avrupa Birliği desteği ile başlattığı “Birlikte Daha Güçlüyüz” projesi kapanış etkinliği ile tamamlandı.

KAYAD’dan verilen bilgiye göre, ülkede uzun vadede “ev içi şiddeti tamamen yok etmeye katkı koymayı” hedefleyen projenin kapanış etkinliği Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, KAYAD Başkanı Meral Akıncı, proje faaliyetlerini şu şekilde özetledi:

“Ergenlik dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak Ev İçi Şiddetten ırak, sağlıklı ilişkileri geliştirme yöntemlerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 3 sene süren çalışmalar sonucunda bir müfredat hazırlanmış, protokol imzalanmış, 100’lerce öğrenci ve öğretmene eğitim verilmiştir. 24 sivil toplum örgütünden oluşan bir ‘Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı’ oluşturulmuş, bu ağ ile birlikte yıllardır üzerinde çalışılan ‘Ev İçi Şiddet Yasası Meclis’e sunulmuş, ivediliği alınmış, komitede beklemektedir. Kadın cinayetlerine ışık tutmak için ‘Karanlıkta Şiddet Kalmasın’ adlı bir kitap basılmış ve dağıtılmıştır. Ev içi şiddet direnişçilerine destek mekanizmalarını güçlendirmek adına  çeşitli resmi, sivil kuruluşlar ve basına eğitim verilmiştir. Proje ve pandemi boyunca kadınlara psikolojik ve hukuki destek sağlanmıştır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet adaletini hedeflerinden biri olarak belirleyen ve gençlerden oluşan bir kardeş sivil toplum örgütü kurulmuştur.”

Kapanış etkinliğinde Avrupa Birliği Program Destek Ofisi, Bölüm Sorumlusu Michael Docherty de konuşma yaptı.

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