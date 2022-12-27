Hasan Çakmak’ın kitapları Paris’te

Hasan Çakmak’ın yazmış olduğu kitaplar Fransa’nın önde gelen iki kütüphanesine dahil edildi



Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın Fransa/Paris ziyareti sırasında gerçekleştirmiş olduğu bir dizi temaslar neticesinde yazmış olduğu kitaplar Fransa’nın önde gelen iki kütüphanesine dahil edildi.

Milli arşiv ve milli kütüphane görevi de gören Fransuva Mitterand (François Mitterrand) Kütüphanesi yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarını okuyucu ile buluşacak.

Gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından yazar Hasan Çakmak’ın kitapları sözkonusu prestijli kütüphanede gerçek ve sanal ortamda görünür kılınacak.

Sen Nehri kıyısına kurulan kütüphene; birkaç yüzyıl boyunca üretilen sanat eserlerinin korunması ve Fransa'da yayımlanan tüm yayınların toplanmasında sorumlu bir Fransız kurumu olarak görev yapmaktadır.

SOR BONNE ÜNİVERSİTESİ

Yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı kitaplar Paris François Mitterrand Kütüphanesi yanında Fransa’nın en köklü eğitim kurumlarının başında gelen ve dünyaca ünlü Sor Bonne Üniversitesi Kültüphanesi’ne kabul edildi.

Sor Bonne Üniversitesi kütüphanesi koleksiyonlarında; 80 alfabede yazılan 350 dili kapsayan 1.5 milyon cilt eser bulunmaktadır.

Sor Bonne Üniversitesi Kütüphanesi öncesinde Hasan Çakmak’ın kitapları American Congres Library ve London British Library’ye kabul edilmişti.

Fransa’da ziyareti sırasında yazar Hasan Çakmak, Paris’in en geniş koleksiyonuna sahip yayınevi olan ve Fransa’nın en prestijli yayınevi olarak kabul edilen L’Harmattan Yayınları ile ön görüşme yapıp kitaplarının Fransızca’ya çevirisi ile ilgili anlaşma yaptı.

Uluslararası yazar Hasan Çakmak Paris sonrasında Anadolu Tiyatro Ödülleri törenine katılmak için İstanbul’a gidecek.

