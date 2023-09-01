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Göçmenköy Festivali 22- 23 Eylül tarihlerinde yapılacak

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Göçmenköy Festivali 22- 23 Eylül tarihlerinde yapılacak
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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) organizasyonuyla düzenlenen Göçmenköy Festivali 22- 23 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Dernek açıklamasına göre Lefkoşa’da Göçmenköy ParkI alanında yer alacak festival boyunca konserler, modern dans ve halk dansları gösterileri ile zumba gibi interaktif etkinlikler yer alacak. Festival süresince parkta ayrıca çocuk oyun alanları da kurulacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de katkı koyduğu, çeşitli stantların yer alacağı festivalde üreticiler kendi ürünlerin satıp tanıtımını da yapabilecek.
 
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