Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
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