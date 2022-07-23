Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.

İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

