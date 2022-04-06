Alayköy İlkokulu’ndan öğrencilerine önemli hizmet

Alayköy İlkokulu'na Vakıflar İdaresi ile Alayköy Belediyesi'nin katkılarıyla kütüphane ve Zeka Oyunları Odası kazandırılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu

Alayköy İlkokulu’nun kütüphanesi ve Zeka Oyunları Odası düzenlenen törenle öğrencileri hizmetine açıldı.Alayköy İlkokulu öğrencileri için büyük kazanç olan kütüphanesi ve Zeka Oyunları Odası, öğrencilerden büyük ilgi görürken, öğrenciler zamanlarını daha kaliteli şekilde kullanmaya başladı. Kütüphane ve Zeka Oyunları Odası’na bağış yapanların da katıldığı törende öğrenciler çeşitli etkinlikler sundular.Törende konuşan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay eğitime yapılan yatırımları önemine dikkat çekti ve “yapılan araştırmalara bakıldığında kitap okuyan toplumların, okuma oranı düşük toplumlara göre eğitim ve kültür seviyesinde çok ileride olduğu görülmektedir. Kavga, hırsızlık, anlaşmazlık gibi sorunlara kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş toplumlarda çok az rastlanmaktadır” dediÖzden Ünbay konuşmasında “Kütüphane ile Akıl ve Zeka Oyunları odasının açılışı için buradayız ama son iki buçuk yılda pandemi dönemi içerisinde yine sizlerin de katkı ve destekleri ile okulumuzun çok önemli ihtiyaçlarını tamamladık.Okulumuzun etrafını çevreleyen bahçe demirlerinin ve kapılarının yapılması, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinin yıkılıp yeniden yapılması Bakanlığımızın, Vakıflar İdaresinin, Alayköy Belediyesinin, Okul Aile Birliğimizin ve KTEV’in katkıları ile tamamlandı. Fen Laboratuvarımız, yine Bakanlığımızın ve AB’nin katkıları ile okulumuza kazandırılan çok büyük bir yatırım oldu.” ifadelerini kullandı.