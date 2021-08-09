"Yerli üreticinin girdi maliyetlerinde desteklenmesi “kaçınılmaz”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Halkın Partisi heyeti yerli üreticinin girdi maliyetlerinde desteklenmesinin “kaçınılmaz” olduğuna dikkat çektiler

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, hem sanayi hem de tarım ve hayvancılık konusunda piyasadaki daralmaya ve döviz artışına işaret ederek, yerli üreticinin girdi maliyetlerinde desteklenmesinin “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyet, partinin ekonomi vizyonunu paylaşarak görüş ve önerileri de dinlemek amacıyla sivil toplum örgütlerine ziyaretleri kapsamında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

HP heyetinde, parti Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, milletvekilleri Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Erek Çağatay ve Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu yer aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ekonomide yaşanan yapısal sıkıntılar ile salgından kaynaklanan konjonktürel sıkıntılar ele alındı.

ÖZERSAY: “FARKLI TEŞVİK YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN ODA DESTEKLENMELİ”

HP Genel Başkanı Özersay, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Özellikle elektrik gibi üretim açısından temel girdi maliyeti oluşturan konuda yaratıcı öneriler ortaya koymak gerekir. Girdi maliyetleri konusunda yerli üreticinin desteklenmesi hem sanayi, hem de tarım ve hayvancılık konusunda piyasadaki daralma ve döviz artışı dikkat alındığında kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

“Bu açıdan gerçekten üretim yapan tesislerin doğru belirlenmesiyle elektrik tarife desteğinin daha anlamlı bir noktaya çekilebileceğini” ifade eden Özersay, Sanayi Odası’nın girdi maliyetleri bağlamında değerlendirilebilecek meslek okullarından mezun olanların üretim sektöründe çalışmaları için farklı teşvik yöntemleri üzerinde çalışıyor olmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“DÜNYANIN GİDİŞATI KRİZ YÖNETİMİNDEN ANLAYANLARIN HÜKÜMET ETMESİNİ ZORUNLU KILIYOR”

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yakın geleceğe dönük yeni salgın krizleri uyarısına dikkat çeken Özersay, şöyle konuştu:

“Sadece sağlık alanında yaşadığımız ve yakın gelecekte yaşanması muhtemel salgınlar değil, aynı zamanda global ısınma nedeniyle yaşanan aşırı sıcakların yarattığı orman yangınları ve aşırı ve beklenmedik yağışlar ve seller de dikkate değerdir. Üstelik denizlerde müsilaj denilen deniz salyası sıkıntısı da birlikte düşünüldüğünde artık yakın gelecekte sürekli olarak yeni krizlerle karşı karşıya kalacağımızı bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Olağan hükümet etme yöntemlerinin çok da bir anlamı ve önemi kalmıyor. Kriz yönetiminden anlayan, dünyayı yakından takip edebilen, hızlı karar alabilen ve kararları değişen şartlarda hızlı şekilde gözden geçirip değişebilen dinamik yönetim yapılarına ve hükümetlere ihtiyacımız vardır. Yeni dönemde vatandaşlarımızın da seçimlerde karar verirken buna özellikle dikkat etmesi gerekir.”

KAMACIOĞLU: “GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN SİYASİ İSTİKRAR GEREKİR”

Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu da görüşme sırasında, girdi maliyetleri ve yerli üretimin desteklenmesi yanında diğer konulara da değinerek, genel anlamda ekonominin toparlanabilmesi için, özelde ise yerli üretimin güçlenmesi için ülkede siyasi istikrarın gerekli olduğuna işaret etti.

Kamacıoğlu, “Farklı sektörlerde verilerin bilimsel temelde ve doğru tutulması, bu verilere dayalı doğru planlamanın yapılması ve paydaş olarak Sanayi Odası’nın da dahil edileceği süreçlerle öngörülebilir bir ekonomik yapı en büyük ihtiyaçtır. Bu açıdan uzun ömürlü ve güçlü hükümetlere ihtiyaç vardır” dedi.