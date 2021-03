Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada Kıb-Tek’te yaşanan herhangi bir yolsuzluğun tüm vatandaşları etkileyecek, ülke ekonomisini sekteye uğratacak kadar önemli olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek “Söz konusu iddialar soru işareti bırakmayacak şekilde araştırılmalı” denildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili yolsuzluk iddialarının “kuruma olan güvenin azalmasına neden olduğunu” belirterek, söz konusu iddiaların “soru işareti bırakmayacak şekilde araştırılması ve kurumun ekonomik akla uygun, şeffaf bir şekilde yönetilmesi için gerekli adımların atılması” çağrısında bulundu.

Oda, Kıb-Tek ile ilgili yolsuzluk iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Kıb-Tek’te yaşanan herhangi bir yolsuzluğun tüm vatandaşları etkileyecek, ülke ekonomisini sekteye uğratacak kadar önemli olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Ülkemizin önemli stratejik kurumları arasında yer alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son zamanlarda yolsuzluk ve hukuksuzluklarla ilgili çeşitli söylentiler ve iddialarla karşı karşıya kalmaktadır. Kıb-Tek, enerji sağlayıcı olarak ülkemizdeki tüm bireylere, işletmelere, fabrikalara dokunmaktadır. Kurum tarafından alınan kararlar, doğrudan veya dolaylı olarak tüm vatandaşlarımızı, hayatımızın hemen hemen tüm alanlarını etkilemektedir. Bu bağlamda, kurumda yaşanılan herhangi bir yolsuzluk veya hukuksuzluk yine tüm vatandaşlarımızı etkileyecek, ülke ekonomisini sekteye uğratacak kadar önemli olumsuzluklara yol açabilecek potansiyele sahiptir” denildi.

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak uzun yıllardır, sanayi sektörünü etkileyen en önemli sorunlardan birinin enerji girdi maliyetlerinin yüksek oluşu olduğunu savunmaktayız” denilen açıklamada, sanayicilerin, Türkiye’de üretim yapan fabrikalara kıyaslandığında elektrik için birim başına neredeyse iki kat daha fazla harcama yapmakta olduğuna ve bu durumun sanayicilerimizin rekabet gücünü olumsuz etkilemekte olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “Hem bireyler hem de sanayicilerimiz için yüksek enerji maliyetleri ciddi bir sorun oluştururken, kurumda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk iddiaları inanması güç boyutlardadır” denilerek, şu ifadelerde bulunuldu:

“Günümüzde birçok birey ve işletme, elektrik faturalarını ödeyebilmek için kılı kırk yarmaktadır. Bu gerçeğe rağmen, hem mevcut hem de daha önceki üst düzey yöneticiler tarafından kamuoyuna yansıtılmış olan birtakım çevrelerin menfaatleri için her yıl yüz milyonlarca Türk lirasının çarçur edildiği yönündeki iddiaların bir an önce araştırılıp sonuçlandırılması gerekmektedir. Sayıştay ve ilgili diğer denetleyici kurumlar soruşturmalarını tamamlamalı, zaten tamamlanan raporlar sonuçlandırılmalıdır. Söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmadığı her gün, kuruma olan güvenin daha da azalmasına neden olmaktadır.”

Oda, açıklamasında, “ülkenin önemli ekonomik değerlerinden olan Kıb-Tek’in siyasi hesaplar ve birtakım zümrelerin kazançları uğruna heba edildiği iddiaları kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “yolsuzluk iddialarının kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde araştırılmasına eş zamanlı olarak, kurumun ekonomik akla uygun ve dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, şeffaf bir şekilde yönetilmesi için zaman kaybetmeden gerekli tüm adımların atılması” çağrısında bulundu.

Kıb-Tek’in “şu ana kadar sendika-siyasetçi kıskacında kaldığı, efektif ve başarılı yönetilememekte” olduğu ileri sürülen açıklamada, “basından takip edilebileceği üzere, siyasetçiler de kamuoyu da Kıb-Tek’in iyi yönetilmediği konusunda hemfikirdir. Yıllardır uygulanan modelin sürdürülebilir olmadığı aşikardır” denildi.

Ülkenin enerji politikasının “bağımsız ve tarafsız bir şekilde, akılcı, bütünlüklü ve uzun vadeli olarak ele alınması gerektiği” görüşünü savunan Oda, “Enerji konusunda yol haritasına siyaset bulaştırılmamalı, işinin ehli uzmanlar tarafından oluşturulmalıdır. Kıb-Tek’in yapısı, şeffaf, hesap verebilir ve liyakati esas alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kurumun adının hukuksuzluklar ve yolsuzluklar ile anılmaması için gerekli tüm adımlar atılmalıdır” ifadesinde bulundu.

“Kıb-Tek’te atılan her yanlış adımın, gerçekleştiren her gereksiz harcama ülkemizde yaşayan her bir kişiye ekstra maliyet olarak yansıyacağını, yansımakta olduğu” savunulan açıklamada şöyle denildi: “Kıb-Tek’te kötü yönetimden ötürü çürüyüp giden diğer bir değerimiz olmadan, basına yansıyan iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve kurumun geleceği için gerekli tüm adımların ivedilikle atılmasını talep ediyoruz ve bu konunun yakından takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.”