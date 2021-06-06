LTB ile Ziraat Mühendisleri Odası bir ilki gerçekleştiriyor

Kuzey Kıbrıs’ta soya üretimi ile ilgili bir iş birliğini başlatan Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO), “bir ilke imza atarak” 26 Mayıs tarihinde ilk kez pilot uygulama olarak dane soya üretimi ekimini gerçekleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı (ZMO) Erkut Uluçam, belediye ile oda arasındaki iş birliği içerisinde Haspolat’ta belediyeye ait alanda gerçekleştirilen soya fasulyeleri ekimini yerinde inceledi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta soya üretimi ile ilgili bir iş birliğini başlatan Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO), “bir ilke imza atarak” 26 Mayıs tarihinde ilk kez pilot uygulama olarak dane soya üretimi ekimini gerçekleştirdi.

Haspolat Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nin de bulunduğu bölgede belediyeye ait alanda gerçekleşen soya fasulyeleri ekimini ZMO Başkanı Uluçam ile birlikte yerinde inceleyen LTB Başkanı Harmancı, “çok heyecanlı olduklarını, arıtılmış su ve gübre ile bir coğrafyanın kaderini etkileyebilecek bir projenin yaşam bulduğunu” söyledi.

Harmancı, “Bir ilke imza atıyor ve Kuzey Kıbrıs’ta Ziraat Mühendisleri Odasının rehberliğinde GDO’suz soya üretimi için Lefkoşa’mızda yeni bir üretim devrimini ve modelini başlatıyoruz” diyerek şunları söyledi:

“LTB Haspolat’taki arazilerini artık gençlere iş sahası yaratarak etkin ve verimli şekilde kullanıyor. Arazilerimizi tarım arazisine dönüştürerek üretime ve üreticilere açıyoruz. Üretime can verecek olan sudur. Atık su arıtma tesisimizden çıkan AB standartlarındaki tarımsal suyu kullandık ve tesisimizden çıkan toprak zenginleştirici gübreyi katma değer yaratarak üretimde değerlendirdik.”

Kolektif çalışma ve üretim modeli ile bölgedeki çiftçilerin yanında belediyenin de desteğiyle gençlerin sürecin paydaşı olacağını ifade eden Harmancı, “Üretecekler, ekonomik açıdan yerli üretici kazanacak, hayvancı yemi yurt dışından ithal etmeyecek ve kırsalda ekonomik kalkınmaya katkı sağlanacak. Bilimin ışığı ve doğru uygulamalarla bütüncül gelişimin mümkün olduğunu gösterecğiz. Başkent Lefkoşa’mıza hayırlı olsun. Üretmeyi de, kalkınmayı da başaracağız” dedi.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam da, ekimi yapılan 400 kilo GDO’suz soyanın hasadını eylül-ekim gibi yapmayı planladıklarını söyledi. Uluçam, üretim sürecine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Yapılacak olan denemede 400 kilo farklı markalardan oluşan GDO’suz soya tohumu ithal edilmiştir. Yani 1000 metrekare başına 10 kilo tohum kullanılmıştır. Dekar başına üretim için yaklaşık 700 metreküp su ihtiyacı oluşmakta, sulama süresi 4 ay olarak planlanmaktadır. Normal şartlarda dekar başına 1’inci ürün olarak 300-400 kilo, 2’inci üründe ise 250–350 kilo verim elde edilebilmektedir. Soyada hasat dönemi Eylül-Ekim aylarına denk gelir. Yaprakların sararıp dökülmesinden 4-5 gün sonra hasada başlanıp, kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir.”