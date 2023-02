Koopbank’tan depremin yaralarının sarılması için yardım

Ülkemizin köklü bankalarından Koopbank, Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon Türk Lirası nakit ve 50 bin paket süt yardımında bulundu.Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun, Koopbank olarak her zaman Anavatan Türkiye’nin yanında olduklarını aktardı. Türkiye'de meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları ve on binlerce insanın konutları ile yaşam olanaklarını kaybetmesinin tüm toplumu derinden yaraladığı belirten Özorun, Koopbank olarak Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde konutlarını kaybeden, temel gıda ihtiyacı olan afetzedelere yardım eli uzatmak için banka adına üzerlerine düşen maddi ve manevi desteği vermeye çalıştıklarını, bu zorlu sürecin birlik ve dayanışma ile en kısa sürede atlatılacağına dair olan inancının tam olduğunu ifade etti.

‘’ŞAMPİYON MELEKLER TAKIMI’’NA AĞLIYORUZ

Özorun ayrıca ülkemizden turnuva için Adıyaman’a giden KKTC’nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kız ve erkek voleybolcularının, öğretmen ve ailelerinin yer aldığı kafilenin yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitirmelerinden dolayı tüm halkın duyduğu acıyı paylaştıklarını belirtti.

Özorun son olarak Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ülkemizden ve Türkiye’den hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.