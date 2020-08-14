Yuvadan kopmadılar

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, Ahmet Düzdaban başkanlığındaki yönetim kurulu genel kurul öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Karşıyaka yönetimi iç transfer görüşmelerine başlarken, serbest transfer hakları bulunan takımın 2 önemli ismi Mehmet Gürpınar (Cigi) ve Olgun Dodak ile anlaştı.

Mehmet yaptığı asistler, Olgun ise savunmadaki başarılı futboluyla yıllardır yeşil beyazlılara katkı koyuyorlar.