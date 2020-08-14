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Yuvadan kopmadılar

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Yuvadan kopmadılar
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da, Ahmet Düzdaban başkanlığındaki yönetim kurulu genel kurul öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Karşıyaka yönetimi iç transfer görüşmelerine başlarken, serbest transfer hakları bulunan takımın 2 önemli ismi Mehmet Gürpınar (Cigi) ve Olgun Dodak ile anlaştı.
Mehmet yaptığı asistler, Olgun ise savunmadaki başarılı futboluyla yıllardır yeşil beyazlılara katkı koyuyorlar.
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