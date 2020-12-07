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Hem 12 hem de 13’üncü maaş sıkıntısı

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Maliyenin kasası boşaldı. Hem 12 hem de 13’üncü maaş sıkıntısı yaşanıyor

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Hem 12 hem de 13’üncü maaş sıkıntısı
Kuzey Kıbrıs’ta aynı anda hem 12 hem de 13’üncü maaş sıkıntısı yaşanıyor.
Bu konuda belirsizlik sürerken Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Türkiye, bu konuda yardım etmezse ikinci bir çözüm alternatif yok ancak Türkiye’nin de “uyumlu hükümet” hassasiyeti olduğu konuşuluyor.
2020 Aralık ayı maaşlarının yanı sıra emeklinin ve memurun beklediği, esnafın ‘can suyu’ olarak nitelendirdiği 13. maaş ödemeleri "hükümetin kurulmasını" bekliyor ancak bu sorunun nasıl çözüleceği bilinmiyor.
Kamuda 12’nci Aralık ayı maaşları toplamı 650 Milyon TL’yi buluyor.
13. maaş toplamı ise 850 milyon TL.
Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Türkiye, bu konuda yardım etmezse ikinci bir çözüm alternatif yok ancak Türkiye’nin de “uyumlu hükümet” hassasiyeti olduğu ifade ediliyor.  
KKTC’de hükümeti kurma çalışmaları yaklaşık iki aydır sürerken bu hafta içi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.
 
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