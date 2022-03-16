Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda belirlediği üretici çiğ süt fiyatları bugünden itibaren uygulanacak.

Buna göre, inek sütü litre başına soğuk zincir 4.87’den 5.81 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 4.77’den 5.66 TL’ye yükselirken, açık 2.70 olarak aynı kaldı.

Koyun sütü litre başına soğuk zincir 10.47’den 12.21 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 10.17’den 11.91 TL’ye, açık 9.77’den 11.51 TL’ye yükseldi.

Keçi sütü litre başına soğuk zincir 7.92’den 9.21 TL’ye, buzlukta soğutulmuş 7.57’den 8.91 TL’ye, açık 7.23’ten 8.51 TL’ye yükseldi.