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Brent petrolün varil fiyatı $76,91 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,91 dolar
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Güne $76,70 ile başlayan Brent Petrol, saat 11:25 itibarıyla %0,38 artışla $76,88'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,65, en yüksek $77,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,59 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2023 tarihinde ise $87,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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