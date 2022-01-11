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Asgari Ücret oy çokluğuyla net 6 bin 90 TL

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Asgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL

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Asgari Ücret oy çokluğuyla net 6 bin 90 TL
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirdi ve oy çokluğu ile yeniden ücreti net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onayladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirdi ve oy çokluğu ile yeniden ücreti net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onayladı.Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugünkü toplantıda itirazların değerlendirildiğini ve 7 bin brüt asgari ücretin yeniden oylanarak onaylandığını açıkladı.İşverenler Sendika Temslcisi Cengiz Alp, "Keşke rakamdan anlaşabilseydik. Bu ücret şu anda yürürlüğe giriyor" dedi.
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