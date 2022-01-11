Asgari Ücret oy çokluğuyla net 6 bin 90 TL

Asgari ücrete yeniden oyçokluğu kararı: Net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirdi ve oy çokluğu ile yeniden ücreti net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onayladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirdi ve oy çokluğu ile yeniden ücreti net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onayladı.Komisyon toplantısının ardından açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugünkü toplantıda itirazların değerlendirildiğini ve 7 bin brüt asgari ücretin yeniden oylanarak onaylandığını açıkladı.İşverenler Sendika Temslcisi Cengiz Alp, "Keşke rakamdan anlaşabilseydik. Bu ücret şu anda yürürlüğe giriyor" dedi.