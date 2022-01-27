Akaryakıta okkalı zam kapıda

Ülkemizde yaklaşık 45 günün ardından akaryakıta okkalı bir zam daha geleceği bildirildi.

Bakanlar Kurulu'nun dün yapmış olduğu toplantıda akaryakıta litre de 1 TL'ye yakın zam yapılacağı elde ettiğimiz dilgiler arasında.

Zam kararının bu akşam resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor

Akaryakıt fiyatları en son 15 Aralık 2021 tarihinde zamlanarak kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 11.65 TL, 98 oktanın fiyatı 11.89 TL, Euro Diesel’in fiyatı 11.23 TL, gazyağının ise 11.13 TL olmuştu.