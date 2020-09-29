Okullar seyreltilmiş eğitim modeline göre eğitim verecek

Okullarda “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu öğrenci taşımacılığının da “seyreltilmiş eğitim modeline” paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullarda “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, okulların, kılavuzda belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini ve denetimlerin düzenli olarak bakanlık tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının da “seyreltilmiş eğitim modeline” paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, yükseköğrenim alanında ise, alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartıyla eğitimlerini sürdürmeye devam edeceklerine dikkat çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların açılması kararı sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 10 Mart’ta ara verilen yüz yüze eğitime, 1 Ekim itibarıyla yeniden başlanacağını kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenlerin “yaşam haklarını” göz önünde bulundurarak, kararlar aldıklarını belirten Çavuşoğlu, yüz yüze eğitime verilen arada yaşanacak ders kayıplarını en aza indirmek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Uzaktan eğitim sisteminden gelen verilere baktığımız zaman sistemin kullanımında çok önemli dönütler aldık. Bu süreci en az kayıpla atlatabilmek için çok çalıştık. Görev alan öğretmenlerimizi ve personelimizi canı gönülden selamlıyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile gerçekleştirdikleri görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda, 1 Ekim’de okul öncesi (0-5 yaş) okullarının tam zamanlı, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların ise dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını ifade eden Çavuşoğlu, İlkokul 3-4 ve 5. sınıfların 5 Ekim’de dönüşümlü, ortaokul ve liselerin ise 12 Ekim’de yine dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, “Bakanlığımızın yayımladığı ‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen kurallara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Okullarımız, kılavuzda belirtilen kurallara uygun hareket edecek ve denetimler düzenli olarak bakanlığımız tarafından gerçekleştirecektir” dedi.

SINIFLAR 20 İLE SINIRLANDIRILACAK

Alınan kararlar doğrultusunda okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzen alınacağını belirten Çavuşoğlu, sınıflarda öğrenci sayılarının 20 ile sınırlandırıldığını ve öğrencilerin dönüşümlü bir şekilde okullara gideceğini ifade etti. Çavuşoğlu, ancak kılavuzda belirtilen kriterlere uyan okullarda eğitime dönüşümsüz olarak devam edilebileceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının da seyreltilmiş eğitim modeline paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

ÜNİVERSİTELER İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPACAK

Yükseköğrenim alanında, alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerin yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartıyla eğitimlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, ülkeye “B” ve “C” grubundan gelecek öğrencilerin uçağa biniş tarihinden önceki 120 saat içerisine yapılan ve sonucu “negatif” çıkan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek giriş yapabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “B” grubundan gelen öğrencilerin 7, “C” grubundan gelen öğrencilerin ise 14 gün karantinada kalacağını belirtti. Çavuşoğlu ayırca ülkeye gelecek ve karantinada kalacak öğrencilerin karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Süreç içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için bakanlığa bağlı özel eğitim okullarının da eğitime başladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu okulların yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak devam edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, alınan kararlar doğrultusunda dershaneler, kurs/etüd merkezleri, köy kadın kursları, çıraklık eğitim merkezleri ve benzeri kurumların yürütülen eğitim faaliyetlerine de 12 Ekim tarihinden itibaren başlanacağını kaydetti.

Bakanlığın devreye koyduğu moodle programı ile birlikte öğretmenlerin çeşitli programlar üzerinde yürüttüğü eğitimlerin destek eğitimi olarak devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, yakın bir süre içerisinde “KKTC EBA” projesini de hayata geçireceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

Nazım Çavuşoğlu, süreç içerisinde eğitimde yaşanan kayıpların, öğretmenlerin özverili performansı ve öğrencilerin daha istekli yaklaşımlarıyla çok kısa sürede giderilebileceğine inanç belirterek, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.