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Güz dönemi yükseköğrenim bursu başvuruları başladı

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Güz dönemi yükseköğrenim bursu başvuruları başladı

 

 2020-2021 öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaat yapabileceği uyuruldu. 
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilginin Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebileceğini kaydetti. 
Öztürkler, 2019-2020 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerin de başvurularını https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiğini kaydetti. 

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