ARUCAD’da, lise öğretmenlerine eğitim semineri düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), 80’e yakın lise öğretmeninin katılımı ile eğitimci, yazar Sadık Gültekin tarafından “Alan Odaklı Eğitim Semineri” verildi

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, dün ARUCAD Kampüsü’nde gerçekleştirilen seminerde konuşan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi ARUCAD’ın kuruluş amaçlarından ve vizyonundan bahsetti.ARUCAD’ın teorik eğitimden ödün vermeden, uygulamalı eğitim saatlerinin çoğunlukta olduğu bir eğitim modeli uyguladığını ifade eden Vehbi “ARUCAD’da ‘tasarlarken düşün, üretirken öğren’ vizyonu ile öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yaratıcılığı, eleştirel düşünceyi, üretimi teşvik eden bir ortamda, öğrencilerimize disiplinlerarası eğitim imkanı sunuyoruz” dedi.“Öğrencilerin, sanatçı ve akademisyenlerin eserlerini sergileyebilecekleri çeşitli sergi mekanlarına ev sahipliği yapan ARUCAD’da bir yıl içerisinde 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştiriyoruz” sözleriyle konuşmasına devam eden Vehbi, “2018 yılında 35 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta şu an 800 öğrencimiz bulunmakta. Butik üniversite konseptiyle kurulan Üniversitemizin, 1800 öğrenci civarında sayısal büyümesini durdurarak, kaliteyi daha da arttırmayı ve dünyanın sayılı sanat okulları arasında yer bulmasını planlıyoruz” dedi.Eğitimci ve yazar Sadık Gültekin, verdiği ‘Alan Odaklı Eğitim Semineri’nde fark yaratmanın ve farklı olmanın önemi üzerinde durdu.Yaratıcı olmak ve risk almaktan korkmamanın gerektiğini ifade eden Gültekin, “Yaptığınız iş her ne ise farklı olacaksınız, farklı düşüneceksiniz. Kaynaklarımız gittikçe azalıyor, kaynaklara olan talep ise sürekli artıyor. Bu yüzden farklı işler yaparak öne çıkmak ve ayrışmak gerekiyor” dedi.