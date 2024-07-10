Güney Su Hatlarına Temizlik Çalışmaları Sırasında Hasar Verildi

Değirmenlik Belediyesi'nin Ercan havaalanı çemberinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları sırasında, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su temin projesi kapsamında güney hatlarını besleyen içme suyu sistemine hasar verildi. Bu nedenle, arıza giderilene kadar KKTC’nin güney kesimine su sağlayan hatlara su verilemeyecektir. 10 Temmuz 2024 itibarıyla su kesintisi başlayıp onarım çalışmaları başlatılmıştır.

Onarım çalışmaları sırasında Ercan bölgesinden Güvercinliğe kadar su sağlanamayacaktır. Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme ve kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacaktır. Bu süreçte halkın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halk ve belediyelere gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır.

Su İşleri Dairesi ile irtibata geçilerek güzergahlar hakkında bilgi alınması, gelecekte olası bir arızanın önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Arızadan etkilenecek bölgeler ise şu şekildedir: Kırklar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Türkmenköy, Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü ve Güvercinlik.