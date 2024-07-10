26’ncı Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı.. Şampiyon Gençlik Gücü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın birlikte düzenlediği 26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Turnuvası Kadınlar Finali dün Kaptan Erbay tesislerinde yapıldı.



Turnuvanın şampiyonluğunu kazanan Gençlik Gücü kupasını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın elinden aldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre final maçı, Metgin/Gences Construction ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynandı ve karşılaşmayı kazanan Gençlik Gücü şampiyon oldu. Doğan Türk Birliği ile Dikmen arasında oynanan üçüncülük maçını ise Doğan Türk Birliği kazandı.



Anı turnuvasını, CTP Genel Başkanı Erhürman, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve ilçe başkanlarının yanı sıra Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da izledi.



Etkinlikte, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil birer konuşma yaptı.



Sıla Usar İncirli konuşmasında, geceye katkı koyan herkese teşekkür ederek, bu yıl ilk kez düzenledikleri kadınlar kategorisindeki karşılaşmalardan büyük zevk aldıklarını belirtti. İncirli, tüm futbolcuları tebrik ederek, başarılar diledi.



CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil de, futbolun erkek oyunu olmadığının bir kez daha ispat edildiğine dikkat çekerek, seneye de turnuvanın düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından anı turnuvasına katkı koyanlara, başarı elde eden takımlara ve gol kraliçelerine madalya ve kupa takdim edildi.

