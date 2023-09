KTES “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı E. Yzb. Kazım And mesajında, yüce Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık için Ulu Önder Atatürk’ün etrafında kenetlenerek verdiği mücadelede önemli bir dönüm noktası olan 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiği, bu mutlu günün de gaziler günü olarak kutlandığını kaydetti.

And şöyle devam etti:



“Tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı; varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmamıştır. Kıbrıs Türk’ü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temel harcını yarattığını bilmektedir. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anar, yaşayan onur abidelerimiz olan gazilerimizi de minnet ve şükranla selamlar gaziler günlerini kutlarız.”