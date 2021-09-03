banner583
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
9 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
29 0
 
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
56 0
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
10 0
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
17 0
Yabancı öğrenciler, KKTC’yi yakından tanıdı
Yabancı öğrenciler, KKTC’yi yakından tanıdı
26 0
Maliyede 228,2 milyon TL açık
Maliyede 228,2 milyon TL açık
23 0
banner661

Yeni Zelanda’da terör saldırısı

banner476

Yeni Zelanda’da bıçaklı terör saldırısında 3’ü ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Başbakan Jacinda Ardern olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu açıkladı.

banner666
Yeni Zelanda’da terör saldırısı

 

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.


Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi.

Ardern, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, DAEŞ ideolojisinden etkilendiğini, 10 yıldır Avustralya'da yaşadığını ve  2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Başbakan Ardern, saldırganın harekete geçtikten 60 saniye sonra öldürüldüğünü belirtti. Saldırıda üçü ağır altı kişi yaralandı. Yaralıların market müşterisi olduğu açıklandı. Emniyet müdürü güvenlik riskinin kalmadığını duyurdu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.