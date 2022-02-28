Rusya anlaşmaya istekli

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya gelme kararı aldı.

Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştiriliyor.

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

'RUSYA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Pripyat ırmağı bölgesi Belarus ile Ukrayna sınırında bulunuyor.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.



İŞTE MÜZAKERE MASASI

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

Zelenski, ""Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı. Ukrayna heyeti de öğle saatlerinde görüşmenin yapılacağı yere ulaştı.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.

Rusya ve Ukrayna güçleri.

Görüşme için aralarında İstanbul'un da olduğu farklı lokasyonlar öneren Zelenski hükümeti Rusya'nın talebini kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Kiev'e saat 15.00'e kadar süre tanındığını ancak cevabın daha geç geldiğini söyledi.

İki ülkeden heyetler Gomel bölgesinde bir araya gelecek.

Rusya karşı alınan yaptırım kararları kapsamında Avrupa'nın neredeyse tamamı Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.