banner480
banner69
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
21 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
 
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
27 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
38 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
145 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
8 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
64 0
banner529

Tarihi kazıda 37 metrelik kedi figürü keşfedildi

banner476

Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti. Corona virüsü salgını sırasında tarihi sit alanında bakım yapan arkeologlar, 37 metre uzunluğunda bir kedi figürüne rastladı

Tarihi kazıda 37 metrelik kedi figürü keşfedildi

 

Peru Kültür Bakanlığı Nazca bölgesinde yapılan keşifle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, arkeologların corona virüsü önlemlerini fırsat bilerek antik sit alanında bakım yaparken yamaçta yatay olarak görülen bir kedi figürü keşfetti. Figürün, üslup özelliklerine göre Paracas dönemine ait olduğunu belirtti.

Günümüzden 2 bin yıl öncesine dayanan kedi figürünün, Paracas toplumunda sık sık kullanılan bir figür olduğunu belirten Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figürlerin seramik ve tekstil ikonografisinde sıkça görüldüğünü ifade etti. Nazca´da rastlanan figürlerin çoğu, yer seviyesinde zorlukla görülebildiği için ancak gökyüzünden bakıldığında tespit edilebilen dev figürler olarak biliniyor. Bölgede bulunan eski çağlara ait figürlerin çoğu uzaydan çekilmiş fotoğraflar sayesinde keşfedilmişti.

Bölgede çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının keşfi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE KEŞİFLER DEVAM EDECEK

Kültür Bakanlığı Nazca-Palpa yönetim planının direktörü Jhony Islas, keşfedilmeyi bekleyen daha da fazla tasarım olduğunu söyledi. Islas “Bizi şaşırtmaya devam eden şeylerden biri de, daha fazla keşfedilmemiş figürler var ve onları keşfetmeye devam edeceğiz” dedi. Direktör Islas, “Son yıllarda havadan görüntüleme, modern teknolojinin kullanılmasıyla çok gelişti, artık Drone´larla çok düşük irtifada çekim yapabiliyoruz ve bu durum keşiflerimizde çok yardımcı oluyor” dedi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.