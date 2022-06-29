İtirazlara rağmen onaylandı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirme planını onayladığını açıkladı

Avrupa Birliği, karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde 2035 yılına kadar Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirme planını onayladı.

27 üyeli blok tarafından alınan kararla kıtanın iklim hedeflerine, özellikle de 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlandığı belirtildi.

İlk olarak Temmuz 2021'de önerilen önlem, benzinli ve dizel otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçların satışlarının fiili olarak durdurulması ve 2035'ten itibaren Avrupa Birliği'nde elektrikli motorlara tamamen geçiş anlamına geliyor.

Almanya ve İtalya dahil ülkelerin talebi üzerine, AB ayrıca sentetik yakıtlar veya plug-in hibritler gibi alternatif teknolojilerin kullanımı için yeşil ışık yakmayı kabul etti.

Onay, sera gazı emisyonlarının tamamen ortadan kaldırılmasına bağlı olsa da, teknolojilere çevre STK'ları tarafından itiraz edildi.

LÜKS MARKALARA ÖZEL MADDE

Lüksemburg'da toplanan çevre bakanları, büyük üreticilere veya yılda 10 binden az araç üretenlere tanınan CO2 yükümlülüklerinden muafiyetin 2035'in sonuna kadar beş yıl uzatılmasını da onayladılar.

Medyada "Ferrari değişikliği" olarak anılan maddede, özellikle lüks markalara fayda sağlayacağı bildirildi.

Salı akşamı toplantıya başkanlık eden Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, "Bu, otomotiv endüstrimiz için büyük bir zorluk" derken, bununla birlikte endüstrinin geleceği olarak görülen elektrikli araçlara büyük ölçüde yatırım yapan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rekabet karşısında bunun bir "gerekli" olduğunu söyledi.

Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Otomobil üreticilerinin ezici çoğunluğu elektrikli arabaları seçti" dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) ONAYLAMIŞTI

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu’nun önerisini oylayarak AB’nin sıfır emisyon politikası çerçevesinde 2035 yılından itibaren Dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışını yasaklayan bir öneriyi onaylamıştı.

Alınan karar ile 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek.

ALMANYA'DAN SONRA 5 ÜLKE DAHA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Almanya hükümetinin bu kararı kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından 5 ülke daha yasak için erteleme istedi.

İtalya, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya kararın 2040 yılına ertelenmesini istemişti.