banner875
banner885
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
12 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
14 0
 
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
13 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
10 0
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Üç numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
27 0
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
13 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası düzenleniyor
31 0
banner878

İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

banner476

Avustralya’nın popüler turizm bölgelerinden biri olan Gold Coas’taki Sea Worl tematik parkının yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Havada iki helikopter birbirine çarptı. Çarpışma sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

banner825
İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Avustralya'nın Altın Sahili'ndeki Main Beach'teki Sea World yakınlarında meydana gelen kaza korkunç anlara sahne oldu. Görgü tanıklarını silah sesini anımsatan bir sesle helikopterlerin birbirine çarptığını gördükleri ve enkaz parçalarının uçuştuğunu belirtti. Çarpışan iki helikopterden biri yere çakıldı. Diğeri ise başarılı bir şekilde iniş yapmayı başardı. Kazada ölen ve yaraların hepsinin yere çakılan helikopterden olduğu belirtildi.

İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Queensland eyalet polisi müfettiş vekili Gary Worrell, kazanın bir helikopterin havalanıp diğerinin iniş yaptığı sırada meydana geldiğinin düşünüldüğünü söyledi.İki helikopterin havada çarpışması sonucu ölen dört kişiden ikisinin kimliği belirlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Avustralya'da Sea World yakınlarında bir helikopter çarpışmasında hayatını kaybeden dört kişiden ikisinin, tatil için Gold Coast'u ziyaret eden Merseyside'dan İngiliz bir çift olduğu açıklandı. Queensland Polisine göre, İngiliz çift 57 yaşında Diane Hughes ve 65 yaşında Ron Hughes olarak belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.