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Dünyanın en zengin adamı kendi şirketinin hisselerini satıyor

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Jeff Bezos, 2,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak uzay ve havacılık şirketini fonlamayı planlıyor

Dünyanın en zengin adamı kendi şirketinin hisselerini satıyor

Jeff Bezos, 2020 yılında 10 milyar dolar değerinde hisse sattıktan sonra bu yıl ilk defa 2,5 milyar dolarlık hisse satışında bulundu.

ABD’deki sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC’in açıklamasına göre, Bezos daha önceden düzenlenmiş bir plan kapsamında bu hafta 739 bin civarında hisse sattı. Diğer bir açıklamada ise Bezos’un 2 milyon kadar hisse satmayı planladığı belirtiliyor.

Amazon 1997 yılında halka arz edildikten sonraki 15 yılda, Bezos hisselerinin beşte birini neredeyse 2 milyar dolara satmıştı. Son yıllarda hisse fiyatlarında yaşanan artışla beraber Bezos artık küçük miktarlar satarak milyar dolarlar elde edebiliyor.

Amazon hisseleri 2020 yılında yüzde 76 yükseldikten sonra bu yıl çok az değişiklik gösterdi. Bezos’un hisse satışının arkasında yatan sebep ise uzay ve havacılık araştırmaları için kurduğu Blue Origin şirketine fon sağlamak.

Blue Origin, çarşamba günü ilk insanlı uzay yolculuğunu 20 Temmuz’da olacağını açıkladı ve roketteki koltuklardan birinin açık artırma yoluyla satışa çıkarılacağını duyurdu.

Amazon'un kurucusu 2017'de gerçekleştirilen bir uzay konferansında, Blue Origin'i finanse etmek için her yıl 1 milyar dolarlık hisse satacağını belirtmişti.

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