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BM: "Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu"

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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına ilişkin, nükleer silahların artmasının ciddi bir endişe konusu olduğunu açıkladı.

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BM: "Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu"
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BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Gomez, AA muhabirinin, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planını açıklamasının ardından, bugün Belarus böyle bir kararın Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi Antlaşması ile çelişmediğini açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Bu haberleri gördük. Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek her üye devletin sorumluluğundadır. Bu durumu çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz." diye yanıtladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm üye ülkelerin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyması gerekiyor. Antlaşmanın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Dujarric, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasına ilişkin ise, toplantının bu hafta gerçekleşeceği bilgisini paylaşmıştı.

- Rusya'dan Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

Etiketler; #bm #Rusya #Nükleer silah
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