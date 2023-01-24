Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem

Beyaz Saray, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "son derece saygısızca bir eylem" olarak niteledi.

Beyaz Saray, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "son derece saygısızca bir eylem" olarak niteledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, birçok kişi için kutsal olan bir kitabın yakılmasına ilişkin "yasal olabilir ama bu eylemin münasip olduğu anlamına gelmez" yönündeki açıklamasını desteklediklerini, bu davranışın "son derece saygısızca bir eylem" olduğunu ifade etti.

Jean-Pierre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in önemli adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin NATO üyesi olmaya hazır olduğu ve bunun Avrupa'nın güvenliği için iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Sözcü Türkiye'nin "muteber bir ortak" olduğu vurgusunu yineledi.

- Biden'ın evinden çıkan "gizli belgeler"

FBI ajanlarının Biden'ın Willmington'daki evinde yaptıkları aramada 6 gizli belgenin daha çıkmasına ilişkin soruları Beyaz Saray danışmanlarına yönlendirmeye devam eden Jean-Pierre bu konuyla ilgilenenlerin Biden'ın "kişisel avukatları" olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, cuma günü yapılan son aramanın "önceden planlandığını" ancak Adalet Bakanlığı yetkililerinin talebi üzerine aramanın halka duyurulmadığını kaydetti. Sözcü, başka aramaların olup olmadığına dair soruları ise yanıtsız bıraktı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 Ocak'ta Maryland eyaletinin Baltimore kentine ve 31 Ocak'ta ise New York'a gideceğini duyurarak, Başkan'ın bu gezilerinde Demokrat ve Cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaştığı altyapı yatırım paketinin ekonomik etkileri ile ilgili konuşacağını aktardı.

- Lavrov'un Güney Afrika ziyareti

Beyaz Saray Sözcüsü, İspanya'da Kasım ayında düzenlenen bombalı mektup saldırısıyla ilgili, saldırıyı Rus askeri istihbaratının yönlendirdiği beyaz üstünlük yanlısı ırkçıların gerçekleştirdiği yönündeki iddialara ilişkin soruya ise bununla ilgili detaylar paylaşamayacağı yanıtını verdi.

Konuya ilişkin soruşturmayla ilgili İspanyol yetkililere destek verdiklerini ve tam teşekküllü bir ortaklıkla bu işi yürüttüklerini ifade eden Jean-Pierre, İspanyolların bilgileri kendileriyle açıkça paylaştıklarını aktardı.

Jean-Pierre, bunların yanı sıra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da yetkililerle resmi temaslarla bulunmasıyla ilgili, her ülkenin kendi kararını kendisi vereceğini ancak bu hususta oldukça endişeli olduklarını söyledi.

Öte yandan basın toplantısına katılan ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ABD Başkanı Joe Biden’ın Stratejik Petrol Rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlamayı öngören yasa tasarısını Kongreden geçmesi halinde veto edeceğini söyledi.

Biden’ın enerji maliyetlerini düşürmeye odaklandığını vurgulayan Granholm, rezervlerin yeniden doldurulabileceği konusunda hiçbir endişesi olmadığını kaydetti.

Granholm, geçen hafta yazdığı bir mektupta, Biden’ın Stratejik Petrol Rezervini kullanma yetkisini sınırlamanın ulusal güvenliğe zarar vereceği, ham petrol sıkıntısına yol açacağı ve benzin fiyatlarını artıracağı konusunda Cumhuriyetçileri uyarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.