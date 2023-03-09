banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
9 0
13 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
6 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
8 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
banner915

Afganistan'da bombalı saldırı: Balkh Valisi hayatını kaybetti

banner476

Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde valilik binasında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

banner825
Afganistan'da bombalı saldırı: Balkh Valisi hayatını kaybetti
banner931

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetindeki valilik binasında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Balkh polis sözcüsü Asif Waziri yaptığı açıklamada, "Bugün saat 09.00 sıralarında valilik binasının ikinci katında patlama meydana geldi. Vali Muzamil ile 2 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Waziri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, durum netleştikçe daha fazla ayrıntı vereceğini belirtti.

Yerel güvenlik kaynakları ise 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.