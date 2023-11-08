Abluka değil katliam

İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze’de bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivil öldü



İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh kentindeki bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivil öldü.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını belirtti.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktaran Maruf, “Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.” dedi.

Gazze’deki Filistin

İsrail'in hava bombardımanı gece de devam etti. Birçok bölgeden işaret fişeklerinin yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Diğer yandan Yemen'deki Husiler de İsrail'e ait kritik hedefleri vurdu.

İran destekli Husiler bu saldırılarda insansız hava araçlarını kullandı. Husilerden yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durana kadar askeri operasyonlar sürecek" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 2. ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh kentindeki bir mahalleyi bombalaması sonucu çok sayıda sivil öldü.Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını belirtti.Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını aktaran Maruf, “Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.” dedi.Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail ordusunun Deyr el-Beleh’teki mahalleye yönelik hava saldırılarında çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi.İsrail'in hava bombardımanı gece de devam etti. Birçok bölgeden işaret fişeklerinin yükseldiği görüldü.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.Diğer yandan Yemen'deki Husiler de İsrail'e ait kritik hedefleri vurdu.İran destekli Husiler bu saldırılarda insansız hava araçlarını kullandı. Husilerden yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durana kadar askeri operasyonlar sürecek" denildi.