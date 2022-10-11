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ABD ile Yunanistan’dan Türkiye sınırında tatbikat

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Ege'de gerginlik tırmanırken ABD ve Yunanistan, Batı Trakya’da Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede ortak tatbikat başlattı

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ABD ile Yunanistan’dan Türkiye sınırında tatbikat

 
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik tırmanırken ABD ile Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türkiye sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki İskeçe ilinin Kayalar (Petrohori) Köyü'nde ortak tatbikata başladı.
ABD ve Yunan zırhlı birliklerine ait tanklarının katılımı ile bu yıl yine “Olimpik İşbirliği 22” askeri tatbikatına yaklaşık 200 ABD askeri,  1. Tabura, 502. Piyade Alayına, 2. Tugay Muharebe Timine, 101. Hava İndirme Tümeni'ne (Saldırı helikopterleri), 1. Tabura 8. Piyade Alayı'na, 3. Zırhlı Tugayına ve V pozisyonuna yerleştirildiği belirtildi.
Tatbikata Leopard ve Abrams tanklarının yanı sıra, Skorsky, Apache, Kiowa Warriors, Chinook helikopterleri de katılıyor. Tatbikat öncesi iki ülkenin bayraklarının göndere çekildiği ve yapılan konuşmalarda ABD’li komutanın, “ABD'nin NATO topraklarını savunma taahhüdü demir gibidir. ABD, NATO Müttefiklerimizi daha iyi savunmak için duruşumuzu güçlendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Öte yandan, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır hattını oluşturan Dedeağaç (Evros) ilindeki Meriç bölgesine her biri 4 ton ağırlığında olan ve son dijital teknoloji ile donatılan ve otomatik silahların yerleştirildiği 10 adet zırhlı aracı konuşlandırdığı ve sınır muhafızlarının bu araçlarla bölgede devriye görevi yapacağı açıklandı.
 
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