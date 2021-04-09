Yerel vakalar azalmıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 8323 olup, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 52 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Çağlayan-1/ Gönyeli-2/ Hamitköy-2/ Yenikent-1/ K.Kaymaklı-5/ Haspolat-1 / Surlariçi-3/ Alayköy-1 / Taşkınköy-1

Girne- Girne Merkez- 9/ Zeytinlik-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Ağırdağ-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -8 / Gönendere-1/ Sanayi yolu- 2/ Yeniboğaziçi-3 / Kaliland-1/ Alaniçi-1 / Gülseren-1

9 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8323

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 52

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 60

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 813.938

Toplam Vaka Sayısı: 4945

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4298

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 620

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 539

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2