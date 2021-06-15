Yerel vaka bugün yine patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9778 olup,31'i yerel 37 pozitif vakaya rastlanırken, 17 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 31 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 15 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Yakın Doğu Bulvarı-4 / Yenişehir-1/ Meriç-2 / Haspolat-7 / Göçmenköy-1
Girne -Girne Merkez-6 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-3
Güzelyurt - Gayretköy-2
Lefke Gemikonağı-1
15 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9778
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.340.997
Toplam Vaka Sayısı: 7622
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7333
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 255
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 221
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 295
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2620
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.889
Aa
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.