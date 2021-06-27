Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26'sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 11 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 26 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1
Gazimağusa Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1
Girne - Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1
Güzelyurt Zümrütköy-1
İskele - İskele Merkez-1
27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 26
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303
Toplam Vaka Sayısı: 7996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665
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