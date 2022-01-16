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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı

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Koronavirüs aramızdan bir can daha aldı
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki Geçitkale sakini Nejla Küçükköylü hayatını kaybetti.
Koronavir (Covid-19) teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne tedavi gören Küçükköylü’nün yan hastalıkları olduğu öğrenildi.
Nejla Küçükköylü’nün vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150’ye yükseldi.
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