En çok vaka yine Lefkoşa'da

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 7829 olup, 58'i yerel 77 pozitif vakaya rastlanırken, 79 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 6 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 58 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne - Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1

İskele - Yenierenköy- 1

21 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7829

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 77

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 58

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 79

Bugün Kaybedilen Hasta:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 908.446

Toplam Vaka Sayısı: 5747

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4943

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 775

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 137

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 59

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 0

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 555

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331