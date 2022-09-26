Çocuklara Covid-19 uyarısı

Bilim insanları Covid-19 ile ilgili dikkat çekici bir bulguya erişti

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve Omicron varyantıyla endişe yaratmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma ABD’de yapıldı…

ABD’de bulunan Case Western Reserve Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları Pamela Davis, Curtis Garvin, corona virüsünün çocuklarda tip 1 diyabete sebep olabileceğini duyurdu.

Araştırmayı yürüten Pamela Davis, “Tip 1 diyabet bir otoimmün hastalığı olarak biliniyor. Bu da genelde bedenin bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırmasıyla meydana gelir ve bunun sonucunda da insülin üretimi durarak hastalık oluşur. Covid-19’un da otoimmün hastalığı olduğuna dair bulgular giderek artıyor” dedi.

“AİLELER DİKKAT ETMELİ”

JAMA Network Open’da yayınlanan araştırmada, 1 milyondan fazla genç hastanın verileri ve sağlık durumlarının incelendiği belirtildi. 18 yaşından küçük hastaların sağlık verilerini inceleyen bilim insanları Covid-19 ile tip 1 diyabet arasında bağlantı kurulduğunu da aktardı. Bilim insanları, “Araştırmalar sonucunda Covid-19 bulaşan gençlerde hastalandıktan 6 ay sonra tip 1 diyabet oluştuğu ortaya çıktı. Tip 1 diyabete yatkın olan aileler Covid-19 sonrasında çocuklarına dikkat etmeli ve sağlık durumlarını kontrol etmeliler” dedi.

Henüz Covid-19’un tip 1 diyabeti tetikleyip tetiklemediği bilinmezken, 18 yaşın altındaki gençlerin yüzde 72’sinin corona virüsünden sonra kronik rahatsızlıkları oluştuğu gözlendi. Araştırmayı değerlendiren Davis, “Tip 1 diyabet riski yüksek olan aileler özellikle Covid-19 sonrasında çocuklarının sağlık durumunu yakından takip etmeli. Özellikle Omicron varyantı çocuklar arasında da hızla yayılırken, gelecek aylarda ya da yıllarda hastalıkların ciddi bir şekilde artması olası” dedi.