Bugün en fazla yerel vaka Cihangir'de

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 3338 olup, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edildiğini bildirdi.
Pozitif vakalardan 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunurken, 21 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardar 21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1 / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1 Girne Girne Merkez -5 / Alsancak-1 Gazimağusa Beyarmudu-1
28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916
Toplam Vaka Sayısı: 3416
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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