BM maalesef Kıbrıs adası için böyle bir çözüm önermedi… Ne yazık ki bu iki devletli önerisi (hem de 142 evet, 10 hayır ve 12 çekimser) İsrail- Filistin için. İlginçtir, BM Kıbrıs adasında iki devletli çözümden başka çözümün mümkün olmadığını hala anlayamadı. ABD ve Macaristan BM’nin iki devletli çözüm önerisine ret oyu verdi. Bu da başka bir ilginç nokta… BM ikide bir New York’da KKTC ve Rum Yönetiminin liderlerini bir araya getirip çözüm ararken, acaba neden Kıbrıs adası için en uygun çözüm olan iki devletli çözümü önermiyor?... Bu sorunun yanıtı yok… Daha doğrusu yanıt var da BM Rumlara destek vermek amacıyla “federasyon” çözümünü desteklemeye devam etmekte ısrarlı. Bu durumda Kıbrıs adasında çıkmaz devam edecek…

Peki, bu çıkmaz ve BM’nin “federasyon” ısrarı daha ne kadar sürecek?... BM’nin Kıbrıs adasında “federasyon” çözümü ısrarı sorunu sürekli çıkmazda tutacak. Bunu görmemek mümkün mü?... BM, bu gerçeği çok iyi biliyor. Ama yine de “federasyon” çözümümden başka bir çözüm önerisini Rumlara kabul ettirmekten yana hiçbir adım atamıyor. Atamıyor, çünkü BM hala Rumların mağdur olan taraf olduğuna inanmakta….

Bugün, BM’de “Kıbrıs Sorunu”na ilişkin bir oylama yapılsa, üyelerin büyük bir çoğunluğu “iki devletli” çözümden yana oy kullanacak. Dönüp dolaşıp hep aynı sonuç. BMGK kararlarının en büyük engel olduğu ortada. İşte bu yüzden, BM’nin iki devletli çözüm önerisini beklemek abes… KKTC Devleti, BM istese de istemese de tanınacak. Rumlar iki devletli çözümü eninde sonunda kabul etmek mecburiyetinde kalacak. Başka çareleri yok. Neden mi? Nedeni açık ve net… Bu adada kökleşmiş iki devlet vardır. İki devletli çözüm de en uygun çözümdür.