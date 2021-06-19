banner583
Hani kaynak yoktu?
Hani kaynak yoktu?
12 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
9 0
 
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
10 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
18 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
25 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
183 0
banner661

'Yaşayan fosil' balık ömrü 100 hamileliği 5 yıl

banner476

banner666
'Yaşayan fosil' balık ömrü 100 hamileliği 5 yıl

 

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth cinsi dev balığın 100 seneye kadar yaşayabileceği bildirildi. "Yaşayan fosil" lakaplı balığın boyu 1,8 metreye, kilosu 90’a kadar ulaşabiliyor.. Balığın erkekleri 40 ila 69 yaşları arasında, dişileri ise 50’li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaşıyor ve hamilelik süreleri 5 yıla kadar sürüyor.

 
Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 1

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, soyu dinozor çağına kadar dayanan Coelacanth cinsi balığın 100 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 2

ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER SAYILDI

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, “Yaşayan fosil” lakaplı balığın müzede bulunan vücut örneğini, ağaç halkalarından yaş algılaması yöntemine benzer bir şekilde, üzerindeki çizgileri sayma yöntemiyle incelendi.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 3

YAVAŞ BÜYÜYOR

Çalışmanın bulguları Current Biology dergisinde yayınlanırken, balığın ekstra bir şekilde yavaş büyüdüğü ve yaklaşık 100 sene yaşayabileceği bildirildi.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 4

DİŞİLERİN HAMİLELİKLERİ 5 YIL SÜRÜYOR

Coelacanth cinsinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için cansız örnekleri incelenirken balıkların erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında cinsel olarak olgunlaştığı, dişilerinin 50'li yaşların sonlarına kadar cinsel olgunluğa ulaşmadığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 5

BOYU 1,8 METREYE KİLOSU 90 KİLOGRAMA ULAŞABİLİYOR

Hamilelik süresini, incelenen embriyoların yaşlarının hesaplanması yöntemiyle tespit eden bilim insanları, bu türün erkeklerinin, 1,8 metre uzunluğa ve 90 kiloya ağırlığa ulaşabildiğini aktardı.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 6

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nden Dr Bruno Ernande, “Coelacanth'ın yaşam tarihini bilmek, soylarının devamı için daha güçlü koruma sağlayabilir” dedi.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 7

Araştırma ile ilgili açıklamada bulunan Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Harold Walker, bu beş yıllık gebeliğin balık veya herhangi bir hayvan için "çok garip" olduğunu söyledi.


Yeni keşif: 'Yaşayan fosil' balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor - 8

SOYUNUN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth'ların 1938'de Güney Afrika açıklarında canlı olarak bulunana kadar soylarının tükendiği düşünülüyordu.

Bilim insanları ise uzun zamandır Coelacanth'ların yaklaşık 20 yıl yaşadığına inanıyorlardı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.