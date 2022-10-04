Tüm Detaylarıyla FIFA 23

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve çıktığı her yıl dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan FIFA serisi, son oyunu olan FIFA 2023 ile gündemden düşmüyor. 1 Ekim 2022 tarihinde Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch, Stadia ve PC platformlarına çıkış yapmış olan FIFA 23, önceki oyunlara nazaran oyuncu deneyimini artıracak birçok yenilik barındırıyor

Geliştirici, 24 için FIFA ile olan sözleşmesini yenileyemedi; ancak FIFA 2023 ile, futbol oyunları kategorisinde yerinin benzersiz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Peki FIFA 23, serinin önceki oyunlarına göre bize neler sunuyor, neler sunması bekleniyor? Bu sorulara yanıt bulacağınız bu yazıda ayrıca profesyonel oyuncuların izlenimlerine ve eleştirilerine de yer vereceğiz. O hâlde ne duruyoruz, hadi başlayalım!

1. Devrim niteliğindeki yeni oyun motoru Hypermotion 2

FIFA 23, HyperMotion 2’nin mümkün kıldığı ve oyun dinamiklerini baştan aşağıya değiştiren bir dizi büyük oynanış değişikliğiyle geliyor. FIFA 2023’ün yeni nesil konsollar olan Playstation 5, Xbox Series X/S ve Google Stadia sürümlerinde bulunan bu oyun motoru, oyun dinamiklerine hayli tesir etmiş durumda… Genişletilmiş hareket yakalama özelliği ile daha gerçekçi bir futbol deneyimi yaşatırken, geliştirilmiş sanal zeka ise savunma oyununa akıcılık kazandıracak. Oyuncular, ceza sahası içinde iken bir top çarpması ihtimaline karşın ellerini saklayabilecek ve herhangi bir çarpışma oluştuğu esnada atılan paslar müdahalelerden etkilenerek başarılı pasları engelleyebilecek.

2. Hücum kontrollerine yeni eklenen Power Shot’lar

Hem klavye hem gamepad için kombinasyonu bulunan bu yeni kontrol özelliği ile şutlarınızı biraz geciktirerek çok daha etkili hâle getirebilirsiniz. Yardımsız bir hücum hamlesi olan Power Shot’lar ile, kendinizi bir süre eğittikten sonra çok daha ilgi çekici gollere imza atabilirsiniz.

3. Duran topların kontrolleri artık çok daha komplike

FIFA’nın eski sürümlerine ait olan bu özellik; duran topun yörüngesi ile yükseklik ve falso kontrollerini birbirinden ayrı iki kontrol mekanizması hâline getiriyor. Bu nostaljik değişikliğe alışmak şimdiden oyuncular için bir yükümlülük hâline gelmiş durumda…

4. FIFA tarihinde bir ilk: Kadın kulüp takımları ile oynanabilir

FIFA, FIFA 23 sürümü ile kadın kulüp takımlarını da her modda oynanabilir hâlde FIFA veritabanının bir parçası haline gelirdi.

5. Ultimate Team modundaki yenilikler

Yenilenen sistem ile Ultimate Team modu, yeni ikonlar ile her zamankinden daha güncel olanı yakalıyor.

6. Volta Football Community

Kendinize ait kişiselleştirilmiş avatarlar ve daha fazla online seçenek ile FIFA sahaya kişiliğinizi ve tarzınızı aktarmanızı sağlıyor.

7. Geliştirilmiş grafikler ve dış mekân

Stadyumlardan oyuncu yüzlerine artık FIFA 23 daha gerçekçi… Elbette ki bir konsol oyuncusu değilseniz bu oyun sisteminizi zorlayabilecek. Ancak pek çok değişikliğin yanı sıra saha içi ve dışındaki detayları göz önünde tutacak iyi bir grafik performansı vadediyor.

Not: Oyun optimizasyonunun henüz stabil olmadığını ve bu sebepten oyun içerisinde kimi pürüzler yaşayabileceğinizi söylemek gerek…

Yakın geçmişte 800 TL’den ön satışa sunulan FIFA 23’nın; şu esnada Epic Games’de ve ea.com’da Standart Sürümü 699 TL’ye, Ultimate Sürümü ise 899 TL’ye satın alınabiliyor. Steam’de ise 599 TL’ye Standart Sürümü, 799 TL’ye Ultimate Sürümü satılan FIFA 2023, çok kısa sürede pek çok oyuncunun kitaplığına ulaştı. Online oyunlarda ekstra avantajlar sağlayan ve oyun içi ücretli içeriklerin ufak bir kısmını da sunan Ultimate Sürüm, çevrim içi pek çok oyuncunun odağında bulunuyor.