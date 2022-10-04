banner875
banner815
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
12 0
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
12 0
 
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
21 0
Mağusa’da gece sessizliği
Mağusa’da gece sessizliği
56 0
20 0
46 0
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor
14 0
banner878

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor

banner476

Avrupa Parlamentosu, USB-C'nin elektronik cihazlarda standart şarj girişi olmasını öngören tasarıyı onayladı. 2024 sonunda bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak

banner825
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor


Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

ELEKTRONİK CİHAZLARDA TEK BİR ŞARJ CİHAZI KULLANILACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

2026'DA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI DA KAPSAYACAK

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.