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Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

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Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyadaki en zengin insan oldu

Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

Elon Musk 185 milyar doları geçen servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu.

Tesla'nın hisse fiyatlarında Perşembe günü yaşanan artış, Musk'ın 2017'den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos'u geride bırakmasını sağladı. 

Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı.Tesla’nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk'a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu.

Elon Musk, Temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet'ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci kişi oldu. Musk, son 12 ayda Bill Gates'in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı.

Tesla'nın şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibariyle 737,6 milyar dolara çıktı.

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