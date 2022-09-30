Çevrimiçi oyunlar, insanların beyinlerini senkronize ediyor

Yeni bir araştırma çevrimiçi oynanan oyunların insan beynini nasıl etkilediğini inceledi. Araştırmacılar ortaya çıkan sonuçlar karşısında ise şaşkınlık yaşadı. Araştırmaya göre; çevrimiçi oyunlar, oyuncular aynı konumda olmasa bile beyinlerini senkronize ediyor

Dünyanın dört bir yanında popülerliğini artıran çevrimiçi oyunları araştıran uzmanlar ilginç bir sonuç elde etti. Yaptıkları araştırmaya göre; oyuncular fiziksel olarak aynı yerde olmasalar bile, zihinleri aynı sayfada ve beraber hareket edebiliyor.

Beyin dalgalarının senkronizasyonu genellikle kişi tanıdığı biriyle yüz yüze geldiğinde gerçekleşir. Ancak Helsinki Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, aynı yerde ve yüz yüze olma durumunun aslında gerekmediği görüldü.

Araştırmaya 42 öğrenci alındı ve birlikte oyun oynarken EEG okuyucularına bağlandılar. Öğrenciler yarış arabalarını dört pistte manevra yapmak için birlikte çalıştılar. İlk olarak, grup bir kişinin hızı ve diğerinin yönü kontrol edeceği çiftlere bölündü. Her ekip daha sonra fiziksel etkileşimin olmadığı, ses geçirmez odalara yerleştirildi ve birbirleriyle konuşmalarına izin verilmedi.

BEYİNLERİ SENKRONİZE OLDU

Ekip, fiziksel olarak bir arada olmamasına rağmen beyinleri gama, beta ve alfa dalgalarıyla eşleşebildi. Ve araştırmacılar, bir çiftin zihinleri ne kadar senkronize olursa, oyunda o kadar yüksek başarı elde ettiklerini gözlemledi.

Uzmanlar, deney sonunda video oyunlarının bir tür bağlantı sağlayabileceğini ve hatta oyuncuların birbirlerine karşı empati kurmayı öğrenebileceklerini gördü. Şimdi, bilim insanları bu tür etkileşimlerin kalitesini ve çevrimiçi oyunların hangi bölümünün bu tür bağlantıları desteklediğini ölçmeye çalışıyor.