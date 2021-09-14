Aşırı sıcak gün sayısı ikiye katlandı

SON 40 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI
Her yıl sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı günlerin sayısı 1980'lerden bu yana iki katına çıktığı tespit edildi.
Aşırı sıcak günlerin artık dünyanın daha fazla bölgesinde meydana geldiği ve bu durumun insan sağlığına ciddi etkileri olduğu belirtiliyor.
BBC’nin yaptığı küresel analize göre; 50 derecenin üzerindeki toplam gün sayısı 1980'den bu yana her on yılda bir arttı.
Ortalama olarak, 1980 ile 2009 arasında, sıcaklıklar yılda yaklaşık 14 gün 50 dereceyi geçti. Bu sayı 2010-2019 yılları arasında yılda 26 güne yükseldi. Aynı dönemde yılda ortalama iki hafta fazladan 45 derece ve üzeri sıcaklıklar yaşandı.
NEDENİ FOSİL YAKITLAR
Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’nden Dr. Friederike Otto konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Artış yüzde 100 olarak fosil yakıtların yakılmasına bağlanabilir. Dünya ısındıkça, aşırı sıcaklıklar daha olası hale geliyor. Yüksek ısı insanlar ve doğa için ölümcül olabilir. Binalarda, yollarda ve güç sistemlerinde büyük sorunlar yaşanabilir” dedi.
SADECE ORTADOĞU İLE SINIRLI KALMAYACAK
Bununla birlikte, 50 derece sıcaklıklar ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez bölgelerinde görülüyor. Fakat, bilim insanları, bu yaz İtalya'da 48.8 C ve Kanada'da 49.6 C ile rekor kıran sıcaklıklardan sonra, fosil yakıt emisyonlarını azaltmadıkça başka yerlerde 50 derecenin üzerindeki günlerin yaşanacağını söyledi.
HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR
Oxford Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Okulu'nda iklim araştırmacısı olan Dr. Sihan Li, "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Emisyonlarımızı ne kadar hızlı kesersek hepimiz o kadar iyi olacağız. Sürekli emisyonlar ve eylem eksikliği ile, bu aşırı sıcaklık olayları daha şiddetli ve daha sık hale gelmekle kalmayacak, aynı zamanda acil müdahale ve kurtarma daha zor hale gelecektir" diye konuştu.
KÜRESEL ISI ARTIŞI
Diğer taraftan BBC’nin analizi, son on yılda küresel sıcaklıkların, 1980'den 2009'a kadar olan uzun vadeli ortalamaya kıyasla 0,5 C arttığını buldu. Ancak bu artışlar tüm dünyada eşit şekilde hissedilmedi: Doğu Avrupa, Güney Afrika ve Brezilya’nın bazı bölgeleri sıcaklıkların 1 dereceden fazla arttığını gördü. Kuzey Kutbu ve Ortadoğu'nun bazı kısımlarında ise 2 dereceden fazla artışlar kaydedildi.
AŞIRI SICAKLARIN NASIL ETKİLERİ VAR?
Uzmanların bildirdiğine göre, 50 derecenin altında bile, yüksek sıcaklıklar ve nem ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. ABD'deki Rutgers Üniversitesi'nden geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre, mevcut küresel ısınma seviyeleri devam ederse, dünya çapında 1,2 milyar kadar insan 2100 yılına kadar ısı stresi koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Bu rakam, bugün aşırı sıcaklıklardan etkilenen insanların sayısından en az dört kat daha fazla.
Bununla birlikte, aşırı sıcaklıklar kuraklığı ve orman yangınlarını daha olası hale getirdiğinden, çevrelerindeki manzara değiştikçe insanlar da zor seçimlerle karşı karşıya kalıyor. Küresel ısınma, insanların geçim kaynaklarının tükenmesine neden olan çölleşmenin arkasındaki önemli bir itici gücü oluşturuyor.
Irak'ın merkezindeki bir köyden buğday çiftçiliği yapan Şeyh Kazem Al Kaabi, “Bu topraklar bir zamanlar beni ve komşularımı geçindirecek kadar verimliydi, ama yavaş yavaş kuru ve çorak hale geldi” dedi.
"BU BOŞ TOPRAKLA BAŞ BAŞAYIM"
Al Kaabi, köyündeki insanların neredeyse tamamının başka illerde iş aramak için taşındığını sözlerine ekledi:
"Kardeşimi, can dostlarımı, sadık komşularımı kaybettim. Benimle her şeyi paylaştılar, kahkahalarımı bile. Artık kimse benimle bir şey paylaşmıyor, bu boş toprakla baş başayım.”