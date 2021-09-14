Aşırı sıcak gün sayısı ikiye katlandı

BBC’nin yaptığı küresel analize göre; 50 derecenin üzerindeki toplam gün sayısı 1980'den bu yana her on yılda bir arttı.

Ortalama olarak, 1980 ile 2009 arasında, sıcaklıklar yılda yaklaşık 14 gün 50 dereceyi geçti. Bu sayı 2010-2019 yılları arasında yılda 26 güne yükseldi. Aynı dönemde yılda ortalama iki hafta fazladan 45 derece ve üzeri sıcaklıklar yaşandı.