Üniversiteler Kadınlar Basketbolda şampiyon DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen kadınlar basketbol karşılaşmalarında final maçları oynandı. Dün akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçların sonucunda şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. DAÜ takımı son maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 72-35 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçta ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bahçeşehir Üniversitesi’ni 52-12 mağlup etti. YDÜ aldığı galibiyetle organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

