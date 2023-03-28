banner913
banner932
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
10 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
17 0
 
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
14 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
23 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
25 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
13 0
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
16 0
banner915

Üniversiteler Kadınlar Basketbolda şampiyon DAÜ

banner476

banner825
Üniversiteler Kadınlar Basketbolda şampiyon DAÜ
banner931
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen kadınlar basketbol karşılaşmalarında final maçları oynandı. Dün akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçların sonucunda şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. DAÜ takımı son maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 72-35 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçta ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bahçeşehir Üniversitesi’ni 52-12 mağlup etti. YDÜ aldığı galibiyetle organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.