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U 14 Karması 14 kişiye indirildi

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U 14 Karması 14 kişiye indirildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonası’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması kadrosu 14 kişiye indirildi.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yaptığı takım Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi.
Karmanın dün yapılan idmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve As Başkan Ahmet Karaoğlan da izledi.
6-8 Şubat’ta yapılacak elemeler için karmamız 5 Şubat pazartesi Aksaray ‘a hareket edecek.
 
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